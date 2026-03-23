Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе частная клиника пыталась подкупить депздрав — вердикт суда

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе представителя частной медицинской клиники за попытку взятки должностному лицу из Департамента здравоохранения города оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в Севастополе представитель частной клиники пыталась за взятку оформить медицинскую лицензию в местном департаменте здравоохранения.

"Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении представителя медицинской коммерческой организации. Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий), — рассказали в прокуратуре города.

По данным следствия, в ноябре прошлого года осужденная передала через свою знакомую, которая раньше работала в территориальном отделе Роспребнадзора и была специалистом-экспертом, взятку в размере 100 тысяч рублей должностному лицу севастопольского Департамента здравоохранения. Женщина предполагала, что за «вознаграждение» чиновник решит вопрос с «дополнительным лицензированием медицинской деятельности без устранения имеющихся нарушений». Однако предполагаемый взяткополучатель отказал в выполнении незаконных действий и обратился в спецслужбы.

«Ленинский районный суд г. Севастополя с учетом признания вины, состояния здоровья и ряда других смягчающих наказание обстоятельств назначил виновной штраф в размере 300 тыс. рублей. Сумма взятки конфискована в собственность государства. Арест, наложенный на имущество женщины в ходе следствия, сохранен», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Рассмотрение в суде уголовного дела в отношении посредника продолжается.

Ранее по постановлению прокуратуры Ленинского района Севастополя медицинская клиника, в интересах которой передавалось незаконное вознаграждение, привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

