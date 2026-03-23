В Севастополе частная клиника пыталась подкупить депздрав — вердикт суда

По данным следствия, в ноябре прошлого года осужденная передала через свою знакомую, которая раньше работала в территориальном отделе Роспребнадзора и была специалистом-экспертом, взятку в размере 100 тысяч рублей должностному лицу севастопольского Департамента здравоохранения. Женщина предполагала, что за «вознаграждение» чиновник решит вопрос с «дополнительным лицензированием медицинской деятельности без устранения имеющихся нарушений». Однако предполагаемый взяткополучатель отказал в выполнении незаконных действий и обратился в спецслужбы.