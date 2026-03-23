Днестр наказал смертной казнью браконьера: Житель Приднестровья упал в реку и запутался в запрещённых для ловли сетях

В понедельник, 23 марта, спасатели извлекли из Днестра тело человека. Его заметили очевидцы в районе села Дзержинское Дубоссарского района, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Накануне пожилой мужчина отправился на рыбалку. По предварительным данным, поскользнулся на обрывистом склоне и упал в воду. Он запутался ногой в сетях, поэтому течением не отнесло утонувшего далеко от места трагедии.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
