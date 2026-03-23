Днестр наказал смертной казнью браконьера: Житель Приднестровья упал в реку и запутался в запрещённых для ловли сетях

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 23 марта, спасатели извлекли из Днестра тело человека. Его заметили очевидцы в районе села Дзержинское Дубоссарского района, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Накануне пожилой мужчина отправился на рыбалку. По предварительным данным, поскользнулся на обрывистом склоне и упал в воду. Он запутался ногой в сетях, поэтому течением не отнесло утонувшего далеко от места трагедии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше