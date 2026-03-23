Под Калининградом попавший в ДТП автомобиль сбил троих пешеходов

В городе Гурьевске столкнулись два автомобиля. В результате аварии один из них наехал на пешеходов, сообщили в Госавтоинспекции Калининградской области.
ДТП произошло на пересечении улиц Калининградское шоссе и Советской.
Два легковых автомобиля не поделили дорогу. В результате сильного удара один из них вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов.
Пострадавшие получили травмы. Врачи, оперативно прибывшие на место аварии, оказали людям первую помощь и направили их в медицинское учреждение.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства произошедшего.