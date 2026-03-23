После пожара на складе ГСМ под Ростовом взяли пробы воздуха

После пожара на складе ГСМ в Мясниковском районе Ростовской области взяли пробы воздуха. Об этом днем 23 марта рассказали в региональном управлении МЧС.
Исследования еще проводятся, результаты должны сообщить позже.
Напомним, пожар на складе для хранения горюче-смазочных материалов произошел в селе Крым. Экстренные службы вызвали в 11:15. Огонь охватил три здания на 1000 кв. метрах. Через время пламя локализовали на площади в 3000 кв. метров.
Во второй половине дня потушили открытое горение, а затем зафиксировали полную ликвидацию возгорания. Задействовали 90 человек и 29 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
