После пожара на складе ГСМ под Ростовом взяли пробы воздуха

Воздух в районе полыхавшего склада ГСМ в селе Крым проверят на наличие вредных веществ.

Источник: Комсомольская правда

После пожара на складе ГСМ в Мясниковском районе Ростовской области взяли пробы воздуха. Об этом днем 23 марта рассказали в региональном управлении МЧС.

Исследования еще проводятся, результаты должны сообщить позже.

Напомним, пожар на складе для хранения горюче-смазочных материалов произошел в селе Крым. Экстренные службы вызвали в 11:15. Огонь охватил три здания на 1000 кв. метрах. Через время пламя локализовали на площади в 3000 кв. метров.

Во второй половине дня потушили открытое горение, а затем зафиксировали полную ликвидацию возгорания. Задействовали 90 человек и 29 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

