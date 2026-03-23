Легковая машина врезалась в ПАЗ на мосту у телецентра в Омске

23 марта местный житель Юрий сообщил «КП-Омск» об аварии на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Автомобилист рассказал, что произошло боковое столкновение легковушки и автобуса.
«Я оказался на месте инцидента в 18:05. Там машина ехала по средней полосе, вильнула влево и врезалась в ПАЗик. Прибыли представители МЧС», — поделился подробностями очевидец.
Он добавил, что из-за ДТП на мосту у телецентра образовалась пробка. Подробности произошедшего уточняются.
