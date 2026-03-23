В Прикамье наказали двух перевозчиков, подкупавших инспектора ГАИ

По данным следствия, руководители двух компаний, специализирующихся на автомобильных перевозках, регулярно давали деньги сотруднику автоинспекции за информирование о предстоящих рейдах и непривлечение их водителей к административной ответственности за нарушение ПДД. Так, сотрудник полиции обогатился на 1,5 млн рублей.