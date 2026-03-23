В Прикамье наказали двух перевозчиков, подкупавших инспектора ГАИ

Суд наказал двух перевозчиков, которые подкупали инспектора ГАИ, сообщили в прокуратуре Пермского края.
По данным следствия, руководители двух компаний, специализирующихся на автомобильных перевозках, регулярно давали деньги сотруднику автоинспекции за информирование о предстоящих рейдах и непривлечение их водителей к административной ответственности за нарушение ПДД. Так, сотрудник полиции обогатился на 1,5 млн рублей.
В отношении руководства компаний были возбуждены административные дела за дачу незаконного вознаграждения от имени юридического лица по ч.ч. 1, 2 ст. 19.28 КоАП РФ. Решением суда их оштрафовали на сумму 10,5 млн рублей.
«Ранее судами рассмотрены уголовные дела в отношении учредителей указанных организаций за дачу взяток должностному лицу. Расследование уголовного дела в отношении взяткополучателя продолжается», — уточнили в надзорном органе.
