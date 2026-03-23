В Урюпинском районе мужчина попал под статью за попытку сжечь машину бывшей

В Урюпинском районе Волгоградской области конфликт на почве ревности вылился в уголовное дело: местный житель подозревается в покушении на умышленное уничтожение автомобиля своей бывшей жены. Подробности сообщили в региональном главке МВД.
Разобраться в ситуации полицейских попросила 46-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестный попытался устроить пожар на капоте ее «Лады Гранты», припаркованной во дворе многоквартирного дома. Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам — им оказался 44-летний бывший муж заявительницы.
По версии следствия, криминальному инциденту предшествовала ссора между экс-супругами. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил повредить имущество женщины. В своем гараже он наполнил стеклянную бутылку горючей жидкостью, принес ее к дому бывшей жены, поставил на капот легковушки, поджег и скрылся.
Транспортное средство удалось спасти от серьезных повреждений благодаря матери потерпевшей. Женщина немедленно сообщила об этом дочери, которая затем выбежала на улицу и смогла самостоятельно сбить пламя до того, как огонь успел распространиться по автомобилю.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение чужого имущества. Дожидаться окончания расследования он будет, находясь под подпиской о невыезде.
