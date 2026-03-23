В Перми специалисты спасли рыбака, оторвавшегося на льдине

Спасатели помогли рыбаку, который оторвался на льдине, сообщили в пресс-службе администрации Перми.
20 марта экстренные службы получили тревожный сигнал. Местный житель рассказал, что из окна своего дома наблюдает рыбака, которого унесло на оторвавшейся льдине.
Спасатели экстренно прибыли по указанному адресу и заметили мужчину, находящегося в 500 метрах от берега. Специалисты транспортировали пострадавшего на сушу, после чего передали бригаде скорой медицинской помощи.
«Если вы стали свидетелем происшествия на льду, необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112 и сообщите точное место происшествия и количество пострадавших. Не пытайтесь спасать человека самостоятельно, это опасно», — предупреждают в мэрии.
