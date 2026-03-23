Сброшенная с высоты бутылка едва не угодила в коляску с ребёнком в Воронеже

В Воронеже неизвестные сбросили стеклянную бутылку с высоты, едва не попав в коляску с ребёнком. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовали в социальных сетях.
Инцидент произошёл в понедельник, 23 марта, в ЖК «Озерки» на улице Ильюшина. На кадрах видно, как мужчина с женщиной идут по тротуару под окнами дома. При этом горожанка везёт перед собой коляску. В какой-то момент с высоты падает бутылка. Она разбилась вдребезги у ног мужчины.
Местные жители предполагают, что бутылку могли скинуть дети с балкона. Они призывают соседей провести беседу со своими детьми. При этом автор ролика отмечает, что подобные случаи уже происходили. Тогда пострадал автомобиль.