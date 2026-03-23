В Семёнове СК начал проверку из-за падения снежной глыбы на женщину

Следователи оценят работу коммунальных служб по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Нижегородской области организована процессуальная проверка по факту падения снежных масс с крыши многоквартирного дома в городе Семёнове. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. Поводом для разбирательства стала публикация в социальных сетях, в которой запечатлен инцидент, произошедший 21 марта 2026 года.

На кадрах видно, как крупная снежная глыба рухнула с кровли прямо перед входом в подъезд, где в этот момент находилась местная жительница. По счастливой случайности женщина не пострадала, однако происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Следователи Семёновского межрайонного следственного отдела усмотрели в действиях ответственных лиц признаки преступления по ст. 238 УК РФ.