В Семёнове СК начал проверку из-за падения снежной глыбы на женщину

В Нижегородской области организована процессуальная проверка по факту падения снежных масс с крыши многоквартирного дома в городе Семёнове. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. Поводом для разбирательства стала публикация в социальных сетях, в которой запечатлен инцидент, произошедший 21 марта 2026 года.