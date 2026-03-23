В ГИБДД рассказали о еще одном пострадавшем в ДТП со сбитыми пешеходами в Гурьевске

Четвертым травмированным оказался водитель «Киа», в который врезался БМВ.

Источник: Комсомольская правда

В ДТП в Гурьевске, где оказались сбиты три пешехода, включая двоих 15-летних детей, травмы получил еще один человек. Это водитель автомобиля «Киа», в который врезался на скорости БМВ. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Сегодня, 23 марта, около 14:10 на пересечении Калининградского шоссе и ул. Советской БМВ под управлением водителя 2004 г. р., который ехал в крайней правой полосе, врезался в поворачивающий «Киа». Затем «немец», потеряв управление, выехал на тротуар, где и сбил трех пешеходов. Автомобиль завалился на бок и застыл.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.