В ГИБДД рассказали о еще одном пострадавшем в ДТП со сбитыми пешеходами в Гурьевске

Сегодня, 23 марта, около 14:10 на пересечении Калининградского шоссе и ул. Советской БМВ под управлением водителя 2004 г. р., который ехал в крайней правой полосе, врезался в поворачивающий «Киа». Затем «немец», потеряв управление, выехал на тротуар, где и сбил трех пешеходов. Автомобиль завалился на бок и застыл.