Любитель пьяной езды заплатил по суду 200 тысяч штрафа и лишился машины

В Воронежской области суд вынес приговор дважды пойманному пьяным водителю.

Суд Новохоперского района Воронежской области признал 36-летнего местного жителя виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как рассказали в прокуратуре Воронежской области, в январе 2026 года фигурант, ранее уже привлекавшийся за пьяную езду, снова попался госавтоинспекторам за рулем автомобиля «Лада» в нетрезвом виде. От прохождения теста на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

— С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, — рассказали в прокуратуре.

Кроме того у любителя пьяной езды конфисковали автомобиль в собственность государства.