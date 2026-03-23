Чиновник стал фигурантом дела о травме ребёнка в Дивееве

Следователи СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении начальника территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Чиновник обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за инцидента на спортивной площадке в селе Глухово, где на ребенка упали ворота для мини-футбола.
Согласно материалам следствия, происшествие стало возможным из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Установлено, что при приемке работ по благоустройству площадки начальник отдела не убедился в том, что спортивное оборудование надежно закреплено и безопасно для эксплуатации. В результате падения тяжелой конструкции несовершеннолетний получил травмы, которые экспертиза квалифицировала как вред здоровью средней тяжести.
В настоящее время следователи проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств и причин, способствовавших совершению преступления. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, курировавших установку оборудования на объекте. Расследование продолжается.
