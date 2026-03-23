Пять человек пострадали при вылете иномарки на тротуар в Калининградской области

Под Калининградом столкновение двух иномарок привело к наезду на людей, ожидавших транспорт на остановке. В результате аварии травмы получили пять человек, включая двоих несовершеннолетних.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Гурьевске Калининградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

Авария случилась около 14:10 по местному времени на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской, где столкнулись два легковых автомобиля — BMW и KIA. От удара одна из машин выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на трех человек, ожидавших транспорт на остановке.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, всего в ДТП пострадали пять человек: трое пешеходов и двое водителей. Четверо пострадавших, включая двоих подростков 16 лет, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 22-летний мужчина от госпитализации отказался.

Установление причин произошедшего взяла на контроль прокуратура Калининградской области. В надзорном ведомстве намерены дать оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.