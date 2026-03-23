Семерых нелегалов выдворят из России по итогам очередного рейда в Воронеже

Воронежские полицейские провели очередной совместный с военно-следственным отделом СУ СК России и бойцами Росгвардии рейд по мигрантам. На этот раз проверяющие отправились на предприятия общественного питания, а также строящийся объект в Центральном районе Воронежа.
В поле зрения участников рейда попали 50 иностранных граждан, у которых проверили документы. 10 иностранцев, чьи документы вызвали сомнение у правоохранителей, доставили в отдел полиции для выяснения сведений о законности их пребывания в РФ.
По итогам рейда составили 18 протоколов за нарушения миграционного законодательства, в основном за незаконное трудоустройство и нарушение режима пребывания на территории России. Семерых иностранцев в ближайшее время выдворят на родину.