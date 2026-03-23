Жителя Сальска задержали после покушения на убийство

В Ростовской области 56-летнего жителя Сальска задержали по подозрению в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По версии следствия, 21 марта 2026 года на улице Заводской, на территории фермы, между мужчиной и его 40-летним знакомым разгорелась ссора. Потом началась драка. В итоге сальчанин схватил ружье и выстелил. Его оппонент успел вовремя уйти в сторону и не получил ранение.
Стрелявшего задержали, в суд направлено ходатайство о заключении под стражу. Расследование ведется в рамках части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.