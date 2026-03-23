Житель Казани получил травмы при падении лифта в ЖК

Мужчина получил травмы ног при падении лифта в казанском ЖК, возбуждено дело.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 23 мар — РИА Новости. Мужчина получил травмы ног при падении лифта в одном из жилых комплексов Казани, возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео из кабины лифта, на котором молодой мужчина вошел в лифт и через какое-то время резко упал. Подняться он уже не смог, выбирался из остановившегося и открывшегося лифта ползком.

«В следственном отделе по Советскому району города Казани СУСК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

По информации следственного управления, в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей была выявлена публикация о получении травм мужчиной из-за неисправности лифта в многоквартирном доме ЖК «Легенда», расположенного на улице Аметьевская магистраль в Казани.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.