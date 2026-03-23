В Волгограде будут судить женщину, придумавшую троих детей ради пособий

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по делу 37-летней жительницы региона, которая почти 13 лет получала деньги на детей, которых у неё не было.
В ведомстве сообщают, что с августа 2011 по октябрь 2024 года женщина обманывала сотрудников соцзащиты и Социального фонда, предъявляя копии поддельных свидетельств о рождении и других документов на троих вымышленных детей. Общая сумма похищенных пособий превысила 2,3 миллиона рублей.
Схему раскрыли сотрудники УФСБ. Теперь уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере направлено в Дзержинский районный суд Волгограда.
Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Расследование подделки документов выделено в отдельное производство и пока продолжается.
