Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде будут судить женщину, придумавшую троих детей ради пособий

В Волгограде перед судом предстанет 37-летняя местная жительница, которая больше десяти лет получала пособия на троих несуществующих детей.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по делу 37-летней жительницы региона, которая почти 13 лет получала деньги на детей, которых у неё не было.

В ведомстве сообщают, что с августа 2011 по октябрь 2024 года женщина обманывала сотрудников соцзащиты и Социального фонда, предъявляя копии поддельных свидетельств о рождении и других документов на троих вымышленных детей. Общая сумма похищенных пособий превысила 2,3 миллиона рублей.

Схему раскрыли сотрудники УФСБ. Теперь уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере направлено в Дзержинский районный суд Волгограда.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Расследование подделки документов выделено в отдельное производство и пока продолжается.

Ранее сообщалось об электронном обвинении, которые впервые в России предъявлено женщине из Волгограда.