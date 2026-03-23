В Молдове дело о смерти Людмилы Вартик, супруги пасовского чиновника, обретает новый поворот: Адвокат матери погибшей Людмилы заговорила об эксгумации — ожидаются результаты экспертизы

Адвокат матери Людмилы Вартик выступила с заявлением о возможной эксгумации и прощальных письмах.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат матери Людмилы Вартик выступила с заявлением о возможной эксгумации и прощальных записках:

«Мы ожидаем результатов судебно-медицинской экспертизы».

По словам адвоката матери жертвы, Арины Цуркан, пострадавшая сторона по делу Людмилы Вартик может потребовать эксгумации, поскольку у них пока нет доступа к прощальным письмам, хранящимся в деле.

Адвокат сообщил для realitatea.md, что при необходимости будут направлены запросы на привлечение дополнительных экспертов, включая эксгумацию.

«Мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы. В зависимости от содержания и выводов отчета мы имеем право подать запросы», — говорит Арина Цуркан.

В то же время Цуркан пояснила, что, помимо информации, предоставленной полицией, других данных о двух предсмертных записках нет. Она уточнила, что на данном этапе у нее нет к ним доступа и что сначала они будут ждать ответа на запрос, а дальнейшие действия будут определены позже.

Генеральная инспекция полиции заявила на прошлой неделе, что письмо, появившееся в интернете, не является тем, которое Людмила Вартик оставила в день трагедии. Документ отличается и является частью материалов расследования.

Власти продолжают расследование для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, женщина в Кишиневе погибла, упав с высоты 11-го этажа.

Ее мужа Дмитрия Вартика, зампреда Хынчештского района от партии ПАС, обвиняют в домашнем насилии и доведении супруги до самоубийства.

Директор районной больницы Хынчешт Петру Чуботару подал в отставку, о чём сообщил министр здравоохранения Эмил Чебан.

Мэр Хынчешт не исключает, что смерть Людмилы Вартик могли попытаться «замять» влиятельные в Молдове люди. По его словам, произошедшее вызывает серьёзные вопросы, в том числе к реакции руководства медучреждения.

На очистке Днестра от нефтепродуктов молдавские чиновники умудрились заработать миллионы: Почему артезианские скважины не задействовали, когда на севере страны не стало питьевой воды.

В Молдове водоснабжение базируется на смешанной системе: используется вода из поверхностных источников, это реки Днестр и Прут, подземные артезианские скважины и колодцы (далее…).

Сплошная имитация счастья: Пока власти рассказывают о том, как хорошо жить в Молдове, её жители уезжают, умирают или живут в нищете.

Почему Молдова выглядит неприглядно в рейтинге «счастливых стран» (далее…).

Мэр Хынчешт не исключает, что смерть Людмилы Вартик могли попытаться «замять» влиятельные в Молдове люди.

По его словам, произошедшее вызывает серьёзные вопросы, в том числе к реакции руководства медучреждения (далее…).

