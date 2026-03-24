Исчез после ночного клуба: уроженец Атырау пропал при загадочных обстоятельствах в Гонконге

Как пишет 23 марта 2026 года издание «Ак Жайык», информация о его пропаже сначала появилась в социальной сети Threads — пост опубликовала Анастасия Алиева. Позже журналистам удалось связаться с ней, она подтвердила, что речь идет о ее близком человеке.
По ее словам, есть основания полагать, что с ним могло произойти что-то серьезное. На связь он не выходит уже два дня.
«Сейчас важна любая информация, любые зацепки. Возможно, среди вас есть те, кто находится в Гонконге или у кого есть там друзья, знакомые, родственники», — написала она.
Как уточняют близкие, Загорко, по их словам, имеет гражданство России и США. В Гонконге он остановился в апартаментах Ruby International, расположенных в торговом центре iSQUARE. Его личные вещи остались на месте, сам он туда не возвращался.
Владелец жилья сообщил о ситуации через платформу Airbnb и выразил готовность сотрудничать с полицией, в том числе предоставить записи камер видеонаблюдения. По словам Алиевой, связь с Загорко прервалась около пяти утра. До этого сообщения в мессенджерах еще доставлялись.
Она также рассказала, что Загорко летел по работе в Лос-Анджелес с пересадкой через Сеул, однако на запланированный рейс он не сел. Ранее подобных ситуаций не возникало.
«Это точно не просто потеря телефона. Он давно и часто путешествует», — сообщила она.
Сейчас близкие пытаются восстановить его маршрут и рассчитывают на помощь полиции. Они также ожидают реакции посольств США и России и планируют обратиться в посольство Казахстана.
По словам Алиевой, есть вероятность, что Загорко все еще находится в Гонконге. Близкие просят всех, у кого есть возможность, помочь с любой информацией, в том числе с восстановлением хронологии событий.
