В Колумбии рухнул самолёт с более чем 100 военными на борту

Самолет ВВС Колумбии с более чем 100 военными на борту потерпел крушение. Видео © Х / Mauricio Vanegas.
Глава оборонного ведомства Педро Санчес в своём аккаунте в социальной сети X официально подтвердил факт крушения, опубликовав соответствующее заявление. В своём сообщении министр выразил глубокую скорбь в связи с трагедией, однако воздержался от уточнения точного количества человек, которые находились на борту разбившегося воздушного судна.
Он также отметил, что авиационный инцидент произошёл именно в тот момент, когда самолёт выполнял взлёт с аэродрома.
А ранее сообщалсоь, что сегодня, 23 марта, в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке самолёт авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной. Предварительно сообщается, что жертвами стали пилот и второй пилот воздушного судна. Пострадали более 40 человек.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.