Вскрыта коррупционная схема в энергетике Сочи

В Сочи поставлена точка в деле о коррупции среди сотрудников «ТНС энерго Кубань»: Лазаревский районный суд признал Дмитрия Бабенко, Константина Борисенкова и Алексея Чевлытко виновными в серии преступлений, связанных с коммерческим подкупом и посредничеством во взяточничестве.
Следствие и суд установили, что Бабенко, занимая должность в сочинском филиале компании, на протяжении длительного времени выстраивал систему незаконного заработка: он брал деньги с потребителей электроэнергии, которые фактически вели бизнес, но оформляли оплату по льготным тарифам для населения, и за вознаграждение закрывал глаза на нарушения, не включая такие объекты в проверки.
Помимо этого, за отдельную плату он обеспечивал ускоренное оформление документов для увеличения мощности электроснабжения и помогал с переоформлением точек поставки.
В этой схеме ему содействовали Борисенков и Чевлытко, а общий объем полученных от предпринимателей средств превысил полтора миллиона рублей.
Отдельно суд рассмотрел эпизоды, связанные с попытками передачи крупных сумм — 410 тысяч рублей в 2022 году и 5,8 миллиона рублей в 2023-м — якобы для дальнейшей передачи должностным лицам за ускорение процедур, однако этими деньгами Бабенко распорядился по своему усмотрению.
В итоге суд назначил Бабенко восемь лет колонии строгого режима с запретом работать в сфере ресурсоснабжения более двух с половиной лет, Борисенков получил пять лет колонии общего режима и аналогичный запрет сроком на два года, а Чевлытко отделался условным сроком на пять лет с трехлетним испытательным периодом и ограничением на профессиональную деятельность сроком на год. Бабенко и Борисенков были взяты под стражу в зале суда, при этом приговор пока не вступил в законную силу, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
