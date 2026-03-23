Вскрыта коррупционная схема в энергетике Сочи

В итоге суд назначил Бабенко восемь лет колонии строгого режима с запретом работать в сфере ресурсоснабжения более двух с половиной лет, Борисенков получил пять лет колонии общего режима и аналогичный запрет сроком на два года, а Чевлытко отделался условным сроком на пять лет с трехлетним испытательным периодом и ограничением на профессиональную деятельность сроком на год. Бабенко и Борисенков были взяты под стражу в зале суда, при этом приговор пока не вступил в законную силу, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.