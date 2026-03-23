Житель Казани получил травмы ног при падении лифта в жилом комплексе

В Казани произошел инцидент с падением лифта, в результате которого житель получил травмы ног. Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих нормам безопасности.
Ранее в Сети появилась видеозапись, сделанная внутри лифта. На кадрах видно, как молодой человек заходит в кабину, после чего происходит резкое падение. Подняться на ноги он не смог и был вынужден выбираться из остановившейся и открывшейся кабины ползком.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — информирует ведомство.
Происшествие случилось в многоквартирном доме жилого комплекса «Легенда» на Аметьевской магистрали.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех деталей и обстоятельств случившегося.