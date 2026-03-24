Три человека погибли в ДТП на аль-Фараби: общество требует жёстких мер

Примечательно, что в Алматы уже действует масштабная система видеонаблюдения: в городе установлено около 60 тысяч камер, из них более 9 тысяч — дорожные. Это примерно 25 камер на 1000 жителей. Для сравнения, в Сеуле этот показатель составляет около 24 камер, в Москве — около 19, в Сингапуре — около 18. Таким образом, уровень контроля в Алматы сопоставим с крупнейшими мегаполисами мира.