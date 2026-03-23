В Колумбии разбился самолёт с более чем 100 военнослужащими на борту

​На юге Колумбии разбился самолёт, на борту которого было более чем 100 военных.

Источник: Аргументы и факты

Военно-транспортный самолёт Hercules ВВС Колумбии потерпел крушение при взлёте в городе Пуэрто-Легисамо на юге страны. На борту находились более 100 военнослужащих.

«С глубокой скорбью сообщаю, что самолёт Hercules ВВС Колумбии разбился при взлёте в Пуэрто-Легисамо. Он перевозил служащих наших вооружённых сил», — написал министр обороны Колумбии Педро Санчес в социальной сети X*.

По предварительным данным, экипаж мог столкнуться с трудностями при выполнении манёвра, из-за чего самолёт потерял управление и упал.

На месте происшествия работают спасательные и военные подразделения. Министр отметил, что точное число жертв и причины катастрофы пока не установлены.

На кадрах с места крушения, появившихся в Сети, виден густой столб дыма.

Ранее стало известно о столкновении самолёта с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка.