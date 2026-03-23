В Колумбии разбился самолёт с более чем 100 военнослужащими на борту

Военно-транспортный самолёт Hercules ВВС Колумбии потерпел крушение при взлёте в городе Пуэрто-Легисамо на юге страны. На борту находились более 100 военнослужащих.
«С глубокой скорбью сообщаю, что самолёт Hercules ВВС Колумбии разбился при взлёте в Пуэрто-Легисамо. Он перевозил служащих наших вооружённых сил», — написал министр обороны Колумбии Педро Санчес в социальной сети X*.
По предварительным данным, экипаж мог столкнуться с трудностями при выполнении манёвра, из-за чего самолёт потерял управление и упал.
На месте происшествия работают спасательные и военные подразделения. Министр отметил, что точное число жертв и причины катастрофы пока не установлены.
На кадрах с места крушения, появившихся в Сети, виден густой столб дыма.
