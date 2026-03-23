МВД: прописка будет аннулироваться при выявлении фиктивной регистрации

Прописка граждан будет аннулироваться при выявлении факта фиктивной регистрации, следует из проекта приказа МВД, вынесенного на общественное обсуждение.
Документ устанавливает порядок снятия с регистрационного учета по месту жительства или пребывания при наличии доказательств фиктивности регистрации.
Решение будет приниматься, если установлено, что гражданин предоставил подложные документы или зарегистрировался без намерения проживать по указанному адресу.
Основанием для этого могут стать материалы уголовных дел или административных разбирательств.
Согласно проекту, подразделение, выявившее нарушение, должно в течение трех рабочих дней направить информацию в орган регистрационного учета.
После этого уполномоченное лицо в течение трех дней готовит проект решения о снятии с учета, который затем утверждается руководством в течение двух рабочих дней.
Информация о снятии с учета вносится в систему МВД в течение одного рабочего дня. Также уведомление направляется собственнику жилья.
Предполагается, что новые правила могут вступить в силу с 1 мая.
