Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В авиакатастрофе с самолетом Hercules выжили 48 человек

МЕХИКО, 23 мар — РИА Новости. На борту разбившегося в Колумбии военно-транспортного самолета C-130 Hercules находились 125 человек, не менее 48 из них пострадали и были эвакуированы, сообщил командующий Воздушно-космическими силами Колумбии генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда.

Источник: U.S. Air Force

«На данный момент у нас есть подтвержденная информация: на борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа. В настоящее время известно о 48 пострадавших, которые уже были спасены … все они находятся в медицинских учреждениях Пуэрто-Легисамо», — заявил Сильва, его обращение опубликовано в блоге ВКС Колумбии в Х.

Самолет колумбийской армии потерпел крушение в понедельник при взлете из Пуэрто-Легисамо в департаменте Путумайо. По словам генерала, авария произошла вскоре после взлета — самолет упал примерно в нескольких километрах от аэропорта, выполняя рейс в Пуэрто-Асис.

Для эвакуации пострадавших в ближайший аэропорт направлены самолеты-реанимобили, включая C-130 с возможностью перевозки до 50 раненых, а также медицинский вертолет UH-60.

Причины катастрофы пока не установлены.