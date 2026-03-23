Reuters: Два ключевых порта России приостановили экспорт нефти после удара ВСУ

Постановки нефти из России через порты Усть-Луга и Приморск на Балтийском море остановились после удара дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ленинградской области. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, недавняя атака украинских беспилотников стала крупнейшей для региона за все время. После удара в порту Приморск начался пожар, о повреждениях Усть-Луга данных нет, говорится в материале.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Силы ПВО ночью 23 марта сбили два вражеских беспилотника над Ленинградской областью. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Позже ВСУ атаковали дроном жилой дом, расположенный в регионе.
Кроме того, на фоне атаки дронов в аэропорту Пулково задержали и отменили более 80 рейсов. В частности, отменили 12 рейсов на вылет и девять на прилет, остальные задерживаются. Спустя время воздушная гавань возобновила работу.