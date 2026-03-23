Жители дома-памятника в Волгограде пожаловались на его ремонт Бастрыкину

Некачественно выполненные работы привели к тому, что здание разрушается, но в течение двух лет в регионе ни одно профильное ведомства не вслушивается в жалобы жильцов дома.

Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав граждан, живущих в разрушающемся доме-памятнике. Подробностями поделились в СУ СКР по Волгоградской области.

Здание, являющееся памятником архитектуры и объектом культурного наследия, несколько лет привели в порядок. Однако некачественный ремонт привел к тому, что фасад и цоколь начали разваливаться, а внутри чаще стали рваться инженерные коммуникации. Жители здания неоднократно жаловались на некачественный ремонт в профильные ведомства, но это не дало никаких результатов. Отчаявшись, они обратились к председателю СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и Александр Бастрыкин ждет от главы регионального Следкома доклад о ходе расследования.

Ранее председатель СКР заинтересовался делом жильцов 67-летнего дома в Волгограде, который должны были расселить еще несколько лет назад.