Жители дома-памятника в Волгограде пожаловались на его ремонт Бастрыкину

Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав граждан, живущих в разрушающемся доме-памятнике. Подробностями поделились в СУ СКР по Волгоградской области.
Здание, являющееся памятником архитектуры и объектом культурного наследия, несколько лет привели в порядок. Однако некачественный ремонт привел к тому, что фасад и цоколь начали разваливаться, а внутри чаще стали рваться инженерные коммуникации. Жители здания неоднократно жаловались на некачественный ремонт в профильные ведомства, но это не дало никаких результатов. Отчаявшись, они обратились к председателю СКР.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и Александр Бастрыкин ждет от главы регионального Следкома доклад о ходе расследования.
Ранее председатель СКР заинтересовался делом жильцов 67-летнего дома в Волгограде, который должны были расселить еще несколько лет назад.