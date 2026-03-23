Падал на колени, звал дьявола: подробности суда над пасынком Стаса Намина

По версии следствия, утром 19 октября 2023 года в подмосковной деревне Крюково Роман Ткаченко после ссоры с бабушкой Полиной Ткаченко дождался, пока та заснет, ударил пожилую женщину молотком, а затем нанес ей множественные ножевые ранения. Тем же ножом он позже убил своего 30-летнего сводного брата, полагает следствие. В тот же день Романа Ткаченко задержали, на допросе он дал признательные показания, однако заявил, что не помнит момент преступления и объяснил это раздвоением личности. Ему вменяют убийство двух лиц, одно из которых находилось в заведомо беспомощном состоянии (ст. 105 УК РФ, до 20 лет колонии либо пожизненное заключение).