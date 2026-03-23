Падал на колени, звал дьявола: подробности суда над пасынком Стаса Намина

В Мособлсуде 23 марта прошли прения сторон по делу пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, которого обвиняют в убийстве бабушки и сводного брата.
Что рассказали психиатрические экспертизы о состоянии Ткаченко на момент убийств.
По версии следствия, утром 19 октября 2023 года в подмосковной деревне Крюково Роман Ткаченко после ссоры с бабушкой Полиной Ткаченко дождался, пока та заснет, ударил пожилую женщину молотком, а затем нанес ей множественные ножевые ранения. Тем же ножом он позже убил своего 30-летнего сводного брата, полагает следствие. В тот же день Романа Ткаченко задержали, на допросе он дал признательные показания, однако заявил, что не помнит момент преступления и объяснил это раздвоением личности. Ему вменяют убийство двух лиц, одно из которых находилось в заведомо беспомощном состоянии (ст. 105 УК РФ, до 20 лет колонии либо пожизненное заключение).
Чтобы определить психическое состояние Романа Ткаченко на момент совершения преступления, следствие назначило четыре экспертизы. Первая была проведена в центре имени Сербского в Москве, она установила, что обвиняемый находился в состоянии аффекта. Три последующих, которые были выполнены в том числе в профильных учреждениях Петербурга и Симферополя, содержат выводы о том, что Роман Ткаченко осознавал, что делал.
При этом адвокат подсудимого Сюзанна Аратюсян попросила суд исключить из дела выводы трех экспертиз, оставив только ту, что выявила у обвиняемого состояние аффекта во время убийства.
Мать подсудимого Галина Ткаченко сообщила в суде, что в прошлом сын предпринимал попытку суицида, однако семье удалось добиться, чтобы его не ставили на учет в психдиспансере.
Встал на колени и просил прощения.
Во время выступления с последним словом в суде Роман Ткаченко встал на колени перед своей матерью, расплакался и попросил простить его. Он заявил, что у него не было никаких мотивов для совершения преступления. Обвиняемый также обратился с просьбой простить его к Стасу Намину. Он также выразил готовность ответить за содеянное.
Мать попросила сына встать с колен, однако судья попросила ее не мешать подсудимому выступать с последним словом.
«Надеюсь, что еще увижу жену и дочь», — заключил свою речь в суде Роман Ткаченко.
Прокурор потребовала 20 лет лишения свободы для Романа Ткаченко.
Гособвинитель в ходе прений сторон в суде заявила, что пасынок рок-музыканта Стаса Намина во время нападения на свою бабушку находился в состоянии сильного психического возбуждения и произносил бессвязные фразы: «аборт», «ненавижу», «дьявол*», «дьявольщина».
При этом прокурор настаивала, что подсудимый совершил жестокое убийство, полностью осознавая, что делает. Так, Ткаченко специально сходил за молотком, лежащим в саду на скамейке, а не взял первый попавшийся предмет, затем пошел за ножом, чтобы добить бабушку, а во время ссоры со сводным братом вспомнил, где оставил нож после первого убийства, и сходил за ним еще раз, отметила она.
Из обвинения гособвинитель предложила исключить признак «в беспомощном состоянии», поскольку в момент нападения женщина спала, но была в нормальной для своего возраста физической форме.
Прокурор попросила назначить Роману Ткаченко 20 лет колонии строгого режима. Оглашение приговора ожидается 31 марта.
* Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ судом.