В авиакатастрофе с самолётом в Колумбии выжили 48 человек

«На данный момент у нас есть подтвержденная информация: на борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа. В настоящее время известно о 48 пострадавших, которые уже были спасены», — заявил Сильва Руэда в соцсети X.
Напомним, что самолёт рухнул вскоре после взлёта из Пуэрто-Легисамо в департаменте Путумайо, примерно в нескольких километрах от аэропорта, выполняя рейс в Пуэрто-Асис. Для эвакуации пострадавших были направлены самолёты-реанимобили и медицинский вертолёт UH-60. Причины катастрофы пока не установлены, продолжаются поисково-спасательные работы.
