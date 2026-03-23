Сотрудники ТЦК в Одессе мобилизовали работника автосервиса и украли выручку

Военкомы пытались уничтожить записи с камер видеонаблюдения.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали сотрудника станции техобслуживания (СТО), а затем украли деньги из кабинета, передает украинский телеканал «ТСН».

«В Одессе ТЦК задержали одного из работников СТО, а затем украли из кабинета деньги», — говорится в сообщении в Telegram телеканала.

Сообщается, что после кражи военкомы пытались уничтожить видео с камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что в Пустомытах Львовской области сотрудник территориального центра комплектования напал на женщин и подростков.

Напомним, власти Украины в последнее время сталкиваются с дефицитом личного состава в ВС, а действия сотрудников ТЦК при задержании военнообязанных граждан нередко становятся причиной скандалов и протестов.