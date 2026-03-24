Черный старатель погиб в Акмолинской области в шахте «Казахалтын»

В шахте произошел обвал.

Источник: Baigenews

В поселке Бестобе Акмолинской области на руднике произошел обвал, в результате которого пострадали трое так называемых «черных старателей», передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, инцидент произошел 23 марта на нижнем горизонте шахты. Все трое мужчин получили травмы различной степени тяжести.

Один из пострадавших скончался на месте, двое других были доставлены в медицинское учреждение.

В департаменте полиции сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.