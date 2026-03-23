В Курганской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме

По данным пресс-центра регионального ГУМЧС, в городе Петухово загорелась квартира в пятиэтажке, в ходе тушения были найдены тела детей — пяти и двух лет, без признаков жизни. Малыши в момент возгорания были дома одни — мама с одним из старших детей ушла по делам.