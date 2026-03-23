При крушении самолета в Колумбии выжили не менее 48 человек

На борту C-130 Hercules ВВС Колумбии находились 125 человек.

Источник: Аргументы и факты

На борту разбившегося в Колумбии военно-транспортного самолета C-130 Hercules находились 125 человек, не менее 48 из них выжили, сообщил командующий Воздушно-космическими силами Колумбии генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда.

«На борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа. В настоящее время известно о 48 пострадавших», — сказал он в видеообращении, которое было опубликовано в блоге ВКС Колумбии в соцсети Х*.

По словам генерала, все выжившие уже доставлены в медицинские учреждения Пуэрто-Легисамо, где им оказывают помощь.

Ранее министр обороны Колумбии Педро Санчес сообщил, что военно-транспортный самолет Hercules потерпел крушение при взлете в городе Пуэрто-Легисамо на юге страны. По предварительным данным, при выполнении манёвра воздушное судно потеряло управление и упал.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.