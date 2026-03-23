В Курганской области двое детей погибли во время пожара

В Курганской области при пожаре в жилом доме погибли два ребенка трех и шети лет. Об этом информирует региональное следственное управление СК РФ.
ЧП случилось 23 марта в Петухово. В одной из квартир возник пожар, жертвами которого стали двое детей младшего возраста. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса. Сотрудники органов правопорядка выясняют все детали и причины трагедии.
Ранее сообщалось, что в Курганской области при взрыве газа в частном доме погиб человек.