Лазурный автобус № 239 врезался в эвакуатор и влетел в столб на улице Типанова

Лазурный автобус № 239 врезался в автомобиль и влетел в столб на улице Типанова. ДТП произошло в Московском районе. По словам очевидцев, автобус столкнулся с эвакуатором и проехал еще 500 метров после удара, задев каршеринг. Как сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе перевозчика, у водителя резко поднялась температура во время смены — это и привело к потере контроля над автобусом. На небольшой скорости транспорт задел другие автомобили и столб, после чего остановился.