Лазурный автобус № 239 врезался в эвакуатор и влетел в столб на улице Типанова

Водителю автобуса стало плохо за рулем.

Источник: Комсомольская правда

Лазурный автобус № 239 врезался в автомобиль и влетел в столб на улице Типанова. ДТП произошло в Московском районе. По словам очевидцев, автобус столкнулся с эвакуатором и проехал еще 500 метров после удара, задев каршеринг. Как сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе перевозчика, у водителя резко поднялась температура во время смены — это и привело к потере контроля над автобусом. На небольшой скорости транспорт задел другие автомобили и столб, после чего остановился.

— Никто из пассажиров не пострадал. На скорой водитель доставлен в больницу для установления причин резкого ухудшения здоровья, — уточнили в пресс-службе организации.

Напомним, ранее лазурный автобус загорелся на остановке в Красногвардейском районе. Общественный транспорт задымился на остановке «Пейзажная улица», рядом с ЖК «Цветной город».