Подростков в Нидерландах заподозрили в подготовке теракта у синагоги

В Нидерландах задержали подростков, подозреваемых в подготовке теракта у синагоги, суд арестовал их на две недели.

Источник: Аргументы и факты

Двое подростков задержаны в нидерландском городе Хемстеде по подозрению в подготовке теракта у синагоги, сообщили в прокуратуре страны.

Речь идет о молодых людях 14 и 17 лет. Суд постановил арестовать их на две недели.

По данным следствия, подростки планировали устроить взрыв или поджог здания синагоги.

При задержании у них изъяли мощные пиротехнические изделия. Другие детали дела не раскрываются в интересах расследования.

Ведомство продолжает проверку обстоятельств и возможных мотивов.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Воро на западе Нигерии произошел взрыв, в результате которого пострадали люди. По предварительным данным, речь может идти о теракте.