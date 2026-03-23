Подростков в Нидерландах заподозрили в подготовке теракта у синагоги

Двое подростков задержаны в нидерландском городе Хемстеде по подозрению в подготовке теракта у синагоги, сообщили в прокуратуре страны.
Речь идет о молодых людях 14 и 17 лет. Суд постановил арестовать их на две недели.
По данным следствия, подростки планировали устроить взрыв или поджог здания синагоги.
При задержании у них изъяли мощные пиротехнические изделия. Другие детали дела не раскрываются в интересах расследования.
Ведомство продолжает проверку обстоятельств и возможных мотивов.
Ранее сообщалось, что в населенном пункте Воро на западе Нигерии произошел взрыв, в результате которого пострадали люди. По предварительным данным, речь может идти о теракте.