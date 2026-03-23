Пьяный мужчина верхом на белом коне заехал в магазин в Сочи

Мужчина верхом на белом коне заехал в продуктовый магазин на Красной Поляне. Он объяснил свой поступок тем, что не хотел оставлять животное на улице. Однако в один момент лошадь сбила стенд лег и повалилась на пол. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил Telegram-канал «111».