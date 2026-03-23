Пьяный мужчина верхом на белом коне заехал в магазин в Сочи

Мужчина верхом на белом коне заехал в продуктовый магазин на Красной Поляне. Он объяснил свой поступок тем, что не хотел оставлять животное на улице. Однако в один момент лошадь сбила стенд лег и повалилась на пол. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил Telegram-канал «111».
Другой случай произошел в середине января, когда в Уфе 33-летний посетитель остался недоволен количеством капусты в приготовленной сотрудником кафе шаурме и сначала стал обзывать его, а потом начал избивать мужчину.
Ранее на Магнитогорской улице в Москве мужчина избил сотрудника охраны магазина, используя малозначительный повод для конфликта, после чего пострадавшего госпитализировали.
Правоохранители задержали двух мужчин, которые ограбили продуктовый магазин в 11-м микрорайоне Зеленограда. Злоумышленники вынесли из магазина два ведерка с замаринованным шашлыком и как минимум одну бутылку пива.