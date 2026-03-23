В Неаполе пьяный водитель насмерть сбил двух украинок

В результате ДТП с участием нетрезвого автомобилиста в Неаполе погибли две гражданки Украины. Об этом сообщает информагентство Adnkronos.
Инцидент случился в вечернее время в воскресенье на одном из проспектов вблизи главного железнодорожного вокзала города. В момент наезда пешеходы пересекали проезжую часть. Автомобиль, за рулем которого находился 34-летний мужчина, с большой скоростью совершил наезд на них, после чего врезался в три стоявших у обочины транспортных средства.
Первая пострадавшая, 57 лет, получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла непосредственно на месте происшествия. Вторую женщину, 52 лет, в критическом состоянии доставили в медицинское учреждение, но врачи не смогли ее спасти.
Правоохранительные органы подтвердили, что водитель был пьян. Его задержали, и по решению прокуратуры Неаполя в качестве меры пресечения избран домашний арест. У мужчины отобрали водительское удостоверение. Установлено, что автомобиль был взят в аренду; машина арестована.