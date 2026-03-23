Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Неаполе пьяный водитель насмерть сбил двух украинок

Жертвами наезда пьяного водителя в центре Неаполя стали две гражданки Украины.

Источник: Аргументы и факты

В результате ДТП с участием нетрезвого автомобилиста в Неаполе погибли две гражданки Украины. Об этом сообщает информагентство Adnkronos.

Инцидент случился в вечернее время в воскресенье на одном из проспектов вблизи главного железнодорожного вокзала города. В момент наезда пешеходы пересекали проезжую часть. Автомобиль, за рулем которого находился 34-летний мужчина, с большой скоростью совершил наезд на них, после чего врезался в три стоявших у обочины транспортных средства.

Первая пострадавшая, 57 лет, получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла непосредственно на месте происшествия. Вторую женщину, 52 лет, в критическом состоянии доставили в медицинское учреждение, но врачи не смогли ее спасти.

Правоохранительные органы подтвердили, что водитель был пьян. Его задержали, и по решению прокуратуры Неаполя в качестве меры пресечения избран домашний арест. У мужчины отобрали водительское удостоверение. Установлено, что автомобиль был взят в аренду; машина арестована.