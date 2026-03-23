При крушении самолета ВВС Колумбии погибли восемь военных

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 марта. /ТАСС/. По меньшей мере восемь военных погибли в результате крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии, 15 человек находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил губернатор департамента Путумайо Джон Молина.
«Восемь человек погибли, 73 были ранены, из них 15 находятся в критическом состоянии», — приводит его слова газета El Tiempo.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро подтвердил гибель одного военного. По словам главы государства, в больницы были доставлены 77 военных, судьба еще 43 человек оставалась неизвестна.
Hercules C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо на юге Колумбии. На видеокадрах, которые показал в эфире телеканал Caracol, видно, что самолет начал падать, не набрав большую высоту.