При крушении самолета ВВС Колумбии погибли восемь военных

73 были ранены, 15 в критическом состоянии, сообщил губернатор департамента Путумайо Джон Молина.

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 марта. /ТАСС/. По меньшей мере восемь военных погибли в результате крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии, 15 человек находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил губернатор департамента Путумайо Джон Молина.

«Восемь человек погибли, 73 были ранены, из них 15 находятся в критическом состоянии», — приводит его слова газета El Tiempo.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро подтвердил гибель одного военного. По словам главы государства, в больницы были доставлены 77 военных, судьба еще 43 человек оставалась неизвестна.

Hercules C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо на юге Колумбии. На видеокадрах, которые показал в эфире телеканал Caracol, видно, что самолет начал падать, не набрав большую высоту.