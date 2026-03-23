Площадь возгорания составила три тыс. кв. метров.

Пожар на складе ГСМ под ростовом полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Днём в селе Крым Мясниковского района горел склад горюче-смазочных материалов. Площадь возгорания составила три тыс. кв. метров. Очевидцы сообщали о взрывающихся цистернах с бензином и соляркой. В результате возгорания возник огромный столб едкого чёрного дыма, его было видно даже в соседних населённых пунктах.

К тушению привлекли 90 человек и 29 единиц спецтехники. Пострадавших нет.

«Пожар полностью потушен. Причину установят дознаватели МЧС России», — прокомментировали в экстренном ведомстве.

После возгорания специалисты взяли пробы воздуха, чтобы изучить концентрацию вредных веществ.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше