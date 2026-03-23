Пожар на складе ГСМ под ростовом полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Днём в селе Крым Мясниковского района горел склад горюче-смазочных материалов. Площадь возгорания составила три тыс. кв. метров. Очевидцы сообщали о взрывающихся цистернах с бензином и соляркой. В результате возгорания возник огромный столб едкого чёрного дыма, его было видно даже в соседних населённых пунктах.
К тушению привлекли 90 человек и 29 единиц спецтехники. Пострадавших нет.
«Пожар полностью потушен. Причину установят дознаватели МЧС России», — прокомментировали в экстренном ведомстве.
После возгорания специалисты взяли пробы воздуха, чтобы изучить концентрацию вредных веществ.