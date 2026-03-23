«Мисс Ямайка» Габриэль Генри провела 4 месяца в больнице после падения со сцены

Ранее обладательница титула «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева призналась, что до 15 лет она ощущала себя «абсолютным гадким утёнком». Она заявила, что в компании подруг никогда не ощущала себя самой яркой или красивой. Раскрываться как девушка начала только после подросткового периода. Впервые на конкурс красоты Валентина попала в 16 лет, а уже через два года получила титул «Мисс Россия — 2024» и вошла в топ-12 участниц «Мисс Вселенная». Сейчас она покорила и международное жюри БРИКС.