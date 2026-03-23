В Черкесске при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

ЧЕРКЕССК, 23 марта./ТАСС/. В Черкесске два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по КЧР.

«Огнеборцы Черкесского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в республиканской столице. Были эвакуированы 60 человек, с помощью спасустройств подразделениями МЧС России спасены 4 человека. К сожалению, во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины», — говорится в сообщении.

Прокуратура города Черкесска проводит проверку в связи с пожарном в многоквартирном жилом доме, добавили в ведомстве. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следственным отделом по городу Черкесску следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике проводится процессуальная проверка по факту смерти местных жителей в результате пожара.