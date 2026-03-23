Цех по производству мебели загорелся в подмосковных Химках

Цех по производству мебели загорелся в Химках Московской области, огонь локализовали на площади 960 квадратных метров. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщило МЧС РФ по региону.
— В Химках ликвидируют пожар в мебельном цехе. Возгорание произошло в поселке Лунево. На место оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил здание по всей площади. Быстрому распространению способствовали позднее сообщение о пожаре и высокая пожарная нагрузка внутри здания, — сказано в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Уточняется, что сотрудникам МЧС удалось не допустить переход огня на соседнее строение. В настоящее время на месте происшествия работают около 50 человек и 16 единиц техники.
Количество людей, погибших при пожаре в жилом доме на Николоямской улице в центре столицы, увеличилось до четырех. Об этом 23 марта сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Пожар, предварительно, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Возгорание началось в квартире бывшего артиста цирка Евгения Чернова. Он забыл потушить сигарету и заснул с ней в кресле. Позднее началось возгорание, сам артист не пострадал.