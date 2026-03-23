Цех по производству мебели загорелся в подмосковных Химках

Количество людей, погибших при пожаре в жилом доме на Николоямской улице в центре столицы, увеличилось до четырех. Об этом 23 марта сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Пожар, предварительно, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Возгорание началось в квартире бывшего артиста цирка Евгения Чернова. Он забыл потушить сигарету и заснул с ней в кресле. Позднее началось возгорание, сам артист не пострадал.