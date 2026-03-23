Двое малышей погибли при пожаре в Курганской области

Ранее в Москве при пожаре в жилом доме на Николоямской улице погибли четыре человека. Изначально сообщалось о меньшем числе жертв, однако позже один из пострадавших скончался в больнице. Пожар произошёл ночью 23 марта. Огонь охватил одну из квартир, после чего началась эвакуация жильцов. Спасатели вывели из здания около 20 человек, среди них были дети.