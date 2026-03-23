Пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадали мирные жители. Инциденты произошли в нескольких населённых пунктах региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов. Ранены пять мирных жителей», — говорится в сообщении.

По данным губернатора, число пострадавших сотрудников МЧС после удара дрона в посёлке Ракитное выросло до четырёх человек. В Белгороде троим мужчинам диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы, им оказали помощь. В Шебекинском округе дрон атаковал автомобиль, пострадали мужчина и женщина.

Губернатор уточнил, что в ряде населённых пунктов зафиксированы повреждения домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. В Шебекино дроны повредили здание предприятия и частный дом. В Белгородском округе удары пришлись по хозяйственным постройкам, транспорту и социальному объекту. В Грайворонском и Борисовском округах зафиксированы повреждения жилых домов и коммерческих объектов.

Также в Ракитянском округе в посёлке Ракитное повреждены частные домовладения и автомобили. Власти продолжают уточнять последствия атак и оценивают ущерб.

Ранее в Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус в селе Демьянки Стародубского района. В результате атаки пострадали водитель и двое пассажиров. Их доставили для оказания медицинской помощи. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что удар носил целенаправленный характер.

