Собянин сообщил о втором БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский дрон, следовавший по направлению к столице. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Системой ПВО Минобороны РФ был ликвидирован беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в публикации на его странице в мессенджере MAX.
По информации Министерства обороны России, за сутки средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 526 украинских БПЛА. В ведомстве уточнили, что эти цели были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в ходе выполнения задач.
Ранее Росгвардия ликвидировала беспилотник, который пытался атаковать главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями в селе Смородино Грайворонского округа.
21 марта в этом же регионе произошел обстрел социального объекта в селе Смородино. Изначально сообщалось, что в результате удара погибли два человека. Позже Гладков передал о гибели еще двух человек.