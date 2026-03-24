На Дону компанию обязали выплатить 285,6 млн рублей за ущерб почвам. Об этом сказано на сайте регионального управления Росприроднадзора.

В суд на одно из предприятий подали сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора с требованием возместить вред, причинённого почвам, на сумму более 285,6 млн рублей.

Речь идёт о землях в Аксайском районе. Там было зафиксировано перекрытие почвы отходами в результате расчистки участка русла балки Темерник. Площадь загрязнённого участка составила 4,6 тыс. кв. метров.

Нарушитель отказался платить в добровольном порядке, в итоге ведомство обратилось в суд. Арбитражный суд Республики Калмыкия поддержал требования Росприроднадзора. Предприятие теперь должно будет возместить весь ущерб.