Собянин сообщил об уничтожении уже четырех беспилотников на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника ВСУ, следовавших по направлению к столице. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силы ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в публикации на его странице в мессенджере MAX.

По информации Министерства обороны, за сутки средства ПВО ликвидировали восемь управляемых авиабомб и 526 украинских дронов. В ведомстве уточнили, что эти цели были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в ходе выполнения задач.

Ранее Росгвардия ликвидировала БПЛА, который пытался атаковать главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями в селе Смородино Грайворонского округа.

21 марта в этом же регионе произошел обстрел социального объекта в селе Смородино. Изначально сообщалось, что в результате удара погибли два человека. Позже Гладков передал о гибели еще двух человек.

